Hessens Chemie-Unternehmen sorgen sich um Kosten und Fachkräfte

Hessen. Hohe Kosten und fehlende Fachkräfte sind die Hauptsorgen der hessischen Chemie-Industrie. Laut einer am Dienstag vorgestellten Verbandsumfrage rechnen 52 Prozent der Betriebe für das laufende Jahr mit sinkenden Gewinnen. Rund 40 Prozent der teilnehmenden Unternehmen erwarten zudem geringere Umsätze und eine niedrigere Produktion.

Im vergangenen Jahr haben sich Ukraine-Krieg und die nachfolgende Energiekrise unterschiedlich ausgewirkt, wie der Verband der Chemischen Industrie Hessen (VCI) und der Arbeitgeberverband Hessenchemie in Frankfurt berichteten. In der klassischen Chemie gab es demnach 15,3 Prozent weniger Aufträge und die Produktion ging um 12,3 Prozent zurück. Nur über starke Preissteigerungen für Chemie-Erzeugnisse um knapp 25 Prozent wurde der Umsatz auf rund 19,0 Milliarden Euro gesteigert. Zum Vorjahr bedeutete dies eine Steigerung von 8,8 Prozent, wie Hessenchemie-Vorstandschef Oliver Coenenberg erläuterte.

Bei der konjunkturunabhängigeren Pharma-Industrie wurde die Produktion im Vergleich zum Vorjahr um 5,1 Prozent erhöht. Die Preise stiegen nur um 2,3 Prozent, so dass am Ende die Umsätze um 7,8 Prozent auf 15,4 Milliarden Euro stiegen. Neben den hohen Energiepreisen kritisierte Coenenberg das "teilweise absurde Ausmaß an staatlicher Regulierung" mit dem jüngsten Beispiel der Arbeitszeiterfassung.

Für die Unternehmen werde es immer schwieriger, genügend Fachkräfte zu finden. 10 Prozent der Ausbildungsstellen in der Chemie sowie 30 Prozent bei den Kunststoffverarbeitern blieben unbesetzt, so die Verbände. Es brauche eine verbindlichere Berufsorientierung in den Schulen sowie attraktivere Bedingungen für Einwanderer.