Hessens Apotheken könnten Corona-Testangebot herunterfahren

Coronavirus. Aufgrund des geringeren Interesses an Corona-Test könnten mehrere hessische Apotheken nach Einschätzung des Branchenverbands ihr Angebot minimieren. "Viele Apotheken berichten uns, dass die Nachfrage zurückgegangen ist. Damit fragen sich sicher viele, ob sie den Aufwand weiter betreiben wollen", sagte Katja Förster, Sprecherin beim hessischen Apothekerverband in Offenbach. Zum einen seien Infektionsschutzregeln gelockert worden, so dass zum Beispiel für die Außengastronomie kein Negativ-Test mehr nötig ist. Zugleich wachse die Zahl der komplett Geimpften.

AdUnit urban-intext1

Die Apotheken gehören neben privaten Firmen und staatlichen Institutionen zu den wichtigsten Teststellen-Betreibern. Wie viele Apotheken aber tatsächlich ihr Angebot zurückfahren wollen und wie sich die Zahlen in den kommenden Wochen entwickeln, sei jedoch unklar, sagte Förster.

Auch die Apothekenkammer geht davon aus, dass das Testangebot zurückgeht. Dafür gebe es auch wirtschaftliche Gründe, sagte Präsidentin Ursula Funke in Wiesbaden. "Inzwischen gibt es weniger Geld und das ist sicher für viele Apotheken nicht rentabel." Ursprünglich bekamen die Apotheken wie alle anderen Anbieter bis zu 18 Euro pro vorgenommenem Antigentest, nun zahlt der Bund nur noch bis zu 12,50 Euro.