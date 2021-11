Hessen will Zahl der Corona-Impfungen deutlich steigern

Hessen. Das Land Hessen will die Kapazitäten für Corona-Impfungen deutlich erweitern. So sollen Impfstellen an Krankenhäusern eingerichtet und mehr Impfmöglichkeiten in Kreisen und Städten geschaffen werden. Außerdem soll in Arztpraxen mehr geimpft werden, wie der hessische Sozialminister Kai Klose (Grüne) am Mittwoch in Wiesbaden mitteilte. Dies hätten Land, Ärzte und Apotheker sowie die kommunalen Spitzenverbände vereinbart.

Die Zahl der wöchentlichen Corona-Impfungen in Hessen sei seit Anfang September von etwa 60 000 auf 130 000 mehr als verdoppelt worden. "Diese Zahl wird sich kurzfristig weiter deutlich steigern", erklärte Klose. Helfen soll dabei auch, dass der Bund schneller als bisher Impfstoff bereitstellt. Bislang muss dieser mit zwei Wochen Vorlauf bestellt werden.

Geplant ist unter anderem, dass die Zentralen des Ärztlichen Bereitschaftsdienstes an hessischen Krankenhäusern zu Impfstellen werden. Die zentralen Impfzentren in Hessen waren Ende September geschlossen worden. Einige Kommunen wie etwa Frankfurt betreiben Impfstellen seither in kleinerer Form weiter.