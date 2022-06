Hessen will die Digitalisierung von Kultureinrichtungen vorantreiben

Hessen. Das Land Hessen will die Digitalisierung seiner Kultureinrichtungen vorantreiben. Wie das Ministerium für Wissenschaft und Kunst in Wiesbaden mitteilte, sollen dazu insgesamt 22 neue Stellen geschaffen werden. Zudem sollen die Staatstheater, die Landesmuseen, die Schlössern und Gärten, das Landesamt für Denkmalpflege sowie das Landesarchiv und das Landesamt für Geschichtliche Landeskunde in diesem Jahr zusammen vier Millionen Euro für entsprechende Projekte erhalten.

Die Landesregierung will so den Angaben zufolge den Menschen den Zugang zu Kulturgütern erleichtern oder neu eröffnen. Unter anderem soll laut Ministerium die digitale Erfassung der hessischen Denkmäler und Museumssammlungen weiter vorangetrieben werden. Nach der Museumslandschaft Hessen Kassel und dem Museum Wiesbaden bekommt zudem das Landesmuseum in Darmstadt eine Onlinedatenbank.