Hessen will Bewährungshilfe und Gerichtshilfe zusammenlegen

Hessen. Hessen will die Bewährungshilfe und Gerichtshilfe zu einem einheitlichen Sozialen Dienst der Justiz zusammenlegen. Justizminister Eva Kühne-Hörmann (CDU) stellte am Mittwoch einen entsprechenden Gesetzentwurf im Landtag in Wiesbaden vor. Es gebe inzwischen in sechs von neun Landgerichtsbezirken erfolgreiche Pilotprojekte.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Bislang war die Gerichtshilfe den Staatsanwaltschaften zugeordnet, sie kümmert sich im Wesentlichen um Vermittlung und Überwachung gemeinnütziger Arbeit zur Tilgung von Geldstrafen und bei Verfahrenseinstellungen. Die Bewährungshilfe kann einem verurteilten Straftäter zur Seite gestellt werden, wenn seine Freiheitsstrafe zur Bewährung ausgesetzt wurde oder die Person unter Führungsaufsicht steht.

Die justizvollzugspolitische Sprecherin der SPD-Fraktion, Tanja Hartdegen, gab zu Bedenken: "Diese Tätigkeitsfelder einfach zusammenzulegen, kann durchaus zu Interessenkonflikten führen." Während die Gerichtshilfe die Strafjustiz bei der Ermittlung der Verhältnisse des Täters unterstütze, helfe die Bewährungshilfe bei der Resozialisierung der Verurteilten.