Coronavirus. Hessen weitet die Corona-Impfungen für Polizisten aus. Die Zahl der Einsätze wegen Demonstrationen gegen die Corona-Maßnahmen nehme zu, teilte das Innenministerium am Dienstag auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur in Wiesbaden zur Begründung mit. Bei diesen Aktionen würden bewusst die Hygiene- und Abstandsregeln missachtet. Ein erhöhtes Infektionsrisiko sei die Folge. Daher erfolge aktuell eine Anpassung der bisher vorgenommenen Impfkategorisierung der Einsatzkräfte.

In Abhängigkeit der Verfügbarkeit von Impfstoff gegen das Coronavirus sei beabsichtigt, auch diesen impfberechtigten Polizisten eine zeitnahe Impfung im jeweiligen Impfzentrum am Dienstort anzubieten. Aufgrund ihres Berufs und ihrer Tätigkeit war ein Teil der Beschäftigten bei der Polizei sowie etwa Ärzte und zahlreiche Pflegeberufe zuvor bereits in diese zweiten Gruppe impfberechtigt eingruppiert worden.

Die Gewerkschaft der Polizei (GdP) hatte danach aber von einer "Zwei-Klassen-Gesellschaft" gesprochen. Die GdP kritisierte, dass bei Demonstrationen oder Verkehrskontrollen auch Polizisten eingesetzt werden, die nicht aufgrund ihrer Tätigkeit als erste Zielgruppe eingestuft seien. Sie forderte ein Umdenken bei der Impfstrategie für die hessische Polizei.