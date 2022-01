Hessen verlängert weiteres Corona-Hilfsprogramm erneut

Hessen. Das Land Hessen verlängert erneut ein weiteres seiner Corona-Hilfsprogramme für die Wirtschaft. Freiberufler sowie kleine und mittlere Unternehmen können noch bis zum 31. März 2022 Liquiditätshilfe über die WIBank beantragen. Die erneute Verlängerung um drei Monate sei beschlossen, teilte das Förderinstitut am Montag mit.

"Mit diesem Programm alleine konnten wir 137, vor allem kleinen Unternehmen mit rund 20 Millionen Euro durch die andauernde Krise helfen", bilanzierten die Minister Michael Boddenberg (CDU/Finanzen) und Tarek Al-Wazir (Grüne/Wirtschaft) in der Mitteilung. "Gerade in der aktuellen Situation ist die weitere Unterstützung hessischer Unternehmerinnen und Unternehmer zur Bekämpfung der wirtschaftlichen Folgen anlässlich der Corona-Krise hilfreich. Dabei können sie weiterhin auf das Land zählen."

Im Rahmen der "Liquiditätshilfe für kleine und mittlere Unternehmen in Hessen" können kleine und mittlere Unternehmen über ihre Hausbank Darlehen von 5000 Euro bis 500 000 Euro erhalten. Das Programm war im Juni zunächst bis zum Jahresende 2021 verlängert worden.

Bereits im November hatte das Land die sogenannte Hessen-Mikroliquidität bis Ende März 2022 verlängert. Dieses Angebot richtet sich an Unternehmen mit höchstens 50 Vollzeitstellen sowie an Selbstständige, die wegen der Pandemie in finanzielle Schwierigkeiten geraten sind. Sie können ein zu 100 Prozent vom Land Hessen verbürgtes Direktdarlehen in Höhe von 3000 bis 35 000 Euro beantragen.

