Hessen unterstützt im Kampf gegen Falschmeldungen

Hessen. Hessens Landesregierung stellt rund 640 000 Euro für den Aufbau eines Internet-Portals gegen Verschwörungserzählungen bereit. Die Plattform "Der Fabulant" werde Mittelpunkt des im Mai 2022 eingerichteten "Hessischen Präventionsnetzwerks gegen Verschwörungserzählungen und Desinformation", teilte Innenminister Peter Beuth (CDU) in Wiesbaden vor dem traditionellen Herbstgespräch des Landesamtes für Verfassungsschutz mit. Am Dienstagabend wollten Experten in Wiesbaden unter dem Motto "Angriff auf die Wahrheit" darüber diskutieren, wie Desinformation die freiheitliche Demokratie gefährdet

"Wir sehen gerade vor dem Hintergrund des russischen Angriffskriegs in der Ukraine, dass sich Desinformationskampagnen vor allem in den sogenannten Sozialen Medien rasend schnell verbreiten", erläuterte Beuth. "Fake News finden nicht nur in Autokratien Verbreitung, um Angriffskriege gegen souveräne Nachbaren als "militärische Sonderoperationen" zu kaschieren."

Auch hierzulande würden Falschmeldungen beispielsweise von Extremisten in die Welt gesetzt, um gezielt Stimmung zu machen - meist gegen demokratische Werte. "Deshalb sagen wir diesen Desinformationskampagnen den Kampf an und fördern Projekte, die Verschwörungserzählungen auflösen und über Desinformation aufklären", erklärte Beuth. Eine freie Meinungsbildung sei nur anhand faktenbasierter Informationen möglich.

Das Portal "Der Fabulant" richtet sich nach Angaben des Ministeriums an eine breite Öffentlichkeit. Informative und humorvolle Beiträgen sollen über grassierende Verschwörungserzählungen aufklären. Träger des Portals sind demnach die zivilgesellschaftlichen Extremismus-Präventionsexperten der Organisation "modus zad".