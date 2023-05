Hessen startet mit Wolken und Regen in die neue Woche

Offenbach. Stark bewölkt und regnerisch startet das Wetter in Hessen in die neue Woche. Am Montag sind einzelne Gewitter mit Starkregen möglich, wie der Deutsche Wetterdienst in Offenbach mitteilte. Bei Gewittern gibt es demnach starke Böen, sonst wird ein eher schwacher Wind aus Ost bis Südost erwartet. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 17 und 22 Grad.

Die Nacht zum Dienstag bleibe meist niederschlagsfrei. Dazu kühle es ab auf 12 bis 8 Grad. Am Dienstag ziehen nach Angaben der Wetterexperten von Südwesten her zunehmend wieder dichte Wolken heran, die schauerartigen Regen bringen. Die Temperaturen liegen zwischen 17 und 21 Grad.