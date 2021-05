Hessen sind E-Auto-Muffel

Coburg. Für nur jeden achten Autokäufer in Hessen kommt bei der Anschaffung des nächsten Fahrzeugs ein Elektroauto in Frage. Im Bundesschnitt gab das rund jeder sechste an. Das ist das Ergebnis einer Umfrage der Versicherungsgruppe Huk-Coburg unter mehr als 4000 Personen in ganz Deutschland. Nur jeder Dritte in Hessen empfindet das Thema Mobilitätskonzepte der Zukunft als äußerst wichtig oder sehr wichtig. Das ist der niedrigste Wert in Deutschland. Möglichst hoher Komfort zählt bei Autokäufern aus Hessen hingegen mehr als in den anderen Bundesländern. red

AdUnit urban-intext1