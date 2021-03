  Hessen sieht sich bei Corona-Schutz von Erntehelfern gut aufgestellt

Wiesbaden. Hessen sieht sich in der Corona-Pandemie beim Schutz von Saisonarbeitskräften vor dem Start der Erntesaison gut gerüstet. Im vergangenen Jahr seien 165 Betriebe mit 6000 Erntehelferinnen und -helfern wegen Schutzmaßnahmen gegen das Virus kontrolliert worden, teilte das Sozialministerium am Dienstag mit. Über 90 Prozent der Betriebe hätten vorschriftsmäßig gearbeitet. In keinem Fall sei ein unmittelbares Eingreifen nötig gewesen. Es sei wichtig, in Arbeitsbereichen, in denen Hygieneregeln schwierig einzuhalten sind, Aufklärung zu betreiben, sagte Minister Kai Klose (Grüne). "Wir müssen sicherstellen, dass sich die Situation der Saisonarbeitskräfte, die unter Pandemiebedingungen nach Hessen kommen, auch in Zukunft nicht verschlechtert."

Mehr zum Thema Newsticker Alle Meldungen zur Bergstraße (Bergsträßer Anzeiger) Mehr erfahren