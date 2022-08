Hessen regelt Finanzierung von Privatschulen neu

Hessen. Die hessische Landesregierung will die Finanzierung der Privatschulen im Land neu regeln. Eine Evaluation habe gezeigt, dass das bestehende Gesetz der Höhe der Schülerkosten nicht mehr gerecht werde, erklärte Kultusminister Alexander Lorz (CDU) am Montag in Wiesbaden.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Das parlamentarische Verfahren für den neuen Gesetzentwurf starte noch in diesem Jahr. Am 1. Januar 2024 soll das Gesetz nach Angaben des Kultusministers in Kraft treten. Dann werde auch die Höhe der Mittel zur Finanzierung feststehen. Im aktuellen Haushaltsjahr betragen die Zuwendungen des Landes an die Privatschulen 364 Millionen Euro.

Das Land bekenne sich weiter zu den Ersatzschulen als wichtige Partner und werde sie auch künftig finanziell gut ausstatten, versicherte Lorz. Falk Raschke, Geschäftsführer des Verbands Deutscher Privatschulen Hessen, zeigte sich zufrieden mit den Plänen der Landesregierung. "Dies macht die freien Schulen zukunftssicher."

Mehr zum Thema Newsticker Alle Meldungen zur Bergstraße (Bergsträßer Anzeiger) Mehr erfahren Bergstraße Gesetz soll Hessen bis 2045 klimaneutral machen Mehr erfahren Bergsträßer Anzeiger Plus-Artikel Erneuerbare Energien Unten Obst, oben Strom – Land will Agri-Photovoltaik fördern Mehr erfahren