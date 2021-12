Hessen plant keine Änderung der 2G-Regeln für Einzelhandel

Hessen. Die hessische Landesregierung plant keine Änderungen der 2G-Regeln für den Einzelhandel. Die Gerichtsentscheidung in Niedersachsen beziehe sich nur auf die Corona-Verordnung des Landes Niedersachsen und sei nicht eins zu eins auf Hessen übertragbar, sagte ein Regierungssprecher am Freitag in Wiesbaden der Deutschen Presse-Agentur. In Hessen gelte etwa die 2G-Regelung nicht für Baumärkte. Das sei aber in Niedersachsen der Fall.

Der hessische Regierungssprecher verwies zudem auf Gerichtsentscheidungen in Schleswig-Holstein und Bayern, bei denen vorliegende 2G-Regelungen für den Einzelhandel gehalten worden seien. "Natürlich muss man immer gucken bei diesen Urteilen. Aber wir sehen aktuell keinen Änderungsbedarf." 2G bedeutet, dass nur Geimpfte oder Genesene Zutritt zu den Geschäften haben. Ausgenommen davon sind in Hessen Geschäfte des täglichen Bedarfs wie Lebensmittelmärkte oder Apotheken.