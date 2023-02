Hessen liefert Möbel und Technik an ukrainische Schulen

Hessen. Mit rund 50 Containern voller Schulmaterial will Hessen ukrainischen Schulen helfen. Material haben rund 30 hessische Schulen beigesteuert, wie Hessens Innenministerium am Montag in Wiesbaden mitteilte. Die Lieferung umfasst demnach 3300 Stühle, 1600 Tische, 40 Büromöbel und Laptops sowie einige Monitore, Beamer und Overheadprojektoren.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

"Dank der großen Hilfsbereitschaft hessischer Schulen, kann der hessische Katastrophenschutz nun auch im Bereich der Bildung einen wichtigen Beitrag leisten", sagte Hessens Innenminister Peter Beuth (CDU). Gemeinsam mit Kultusminister Alexander Lorz (CDU) verabschiedete er am Montag einen Teil der Ladung an einer Grundschule in Rüsselsheim. Der Hilfstransport werde zunächst nach Polen entsandt und anschließend in die Ukraine weitergeleitet.

Seit dem russischen Angriff auf die Ukraine hat die hessische Landesregierung mehrere Hilfstransporte geschickt, darunter eine Ladung mit 40 000 Lebensmittelpaketen. Auch die hessische Polizei hat einen Teil ihrer Ausrüstung abgegeben: 18 ausgemusterte Streifenwagen, 1700 Schutzwesten, 600 Stiefel und 1100 Schutzhelme.