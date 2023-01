Hessen investiert weniger in Denkmalschutz als andere Länder

Hessen. Hessen gibt deutlich weniger Geld für Denkmalschutz aus als andere Bundesländer. Wie aus der Aufstellung "Kulturindikatoren auf einen Blick" des Statistischen Bundesamts hervorgeht, investierte Hessen 2020 - dem letzten verfügbaren Jahr der Statistik - 3,6 Euro pro Einwohner oder in Summe 22,5 Millionen Euro. Im Schnitt aller Bundesländer und deren Gemeinden waren es 6,4 Euro pro Einwohner.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die höchsten Pro-Kopf-Ausgaben für den Denkmalschutz hatte Thüringen mit 17,2 Euro pro Einwohner, gefolgt von Sachsen und Brandenburg. Am geringsten waren die Investitionen in den Denkmalschutz in Bremen mit weniger als einem Euro pro Bürger. In der Bundeshauptstadt lagen die Ausgaben bei 11,5 Euro pro Kopf.