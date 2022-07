Hessen fördert E-Learning-Projekt für Pflegefamilien

Hessen. Die Landesregierung fördert das E-Learning-Projekt für hessische Pflegefamilien des St. Elisabeth-Vereins Marburg mit über einer Million Euro. Das E-Learning-Projekt des Vereins besteht nach Angaben des Sozialministeriums aus verschiedenen Modulen und Onlineseminaren, die eine große Bandbreite der für Pflegeeltern relevanten Themen abbilden. Diese reichten von rechtlichen Grundlagen über psychologische Aspekte bis zu Traumapädagogik. Die Gestaltung der Inhalte richte sich nach den Bedürfnissen der jeweiligen Pflegefamilie.

Im Jahr 2020 waren laut Ministerium hessenweit rund 4000 Kinder und Jugendliche in Pflegefamilien untergebracht. Häufig seien sie zuvor Opfer von Vernachlässigung, Gewalt und Missbrauch gewesen und könnten deshalb nicht bei ihren leiblichen Eltern aufwachsen. Viele hätten aufgrund der Umstände in ihren Herkunftsfamilien seelische Beeinträchtigungen oder Traumata erlitten. Auch Verwandte, die ein Kind in ihrem Haushalt betreuen und erziehen, seien Pflegeeltern.

"Durch ihren hohen persönlichen Einsatz bieten Pflegeeltern vielen Kindern und Jugendlichen für eine Übergangszeit Sicherheit und Stabilität", betonte Sozialminister Kai Klose (Grüne) am Mittwoch in Wiesbaden. "Möglich ist auch, dass sie einem Kind dauerhaft ein Zuhause bieten, in dem es Bindungen aufbauen und eine Lebensperspektive mit stabilen Bezugspersonen entwickeln kann."