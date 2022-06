Hessen fördert 51 Open-Air-Festivals mit 4,3 Millionen Euro

Wiesbaden. Das Land Hessen will mit einer Millionensumme dazu beitragen, dass Freiluftfestivals auch nach Ende der coronabedingten Zwangspause erhalten bleiben. In der Neuauflage des Programms "Ins Freie! 2" werden insgesamt 51 Open-Air-Festivals mit 4,3 Millionen Euro unterstützt, wie das Hessische Ministerium für Wissenschaft und Kunst am Mittwoch mitteilte. Dazu zählen etwa Zuschüsse für mobile Bühnen und Tontechnik oder Überdachungen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf Veranstaltungen in ländlichen Räumen, denen mindestens ein Viertel der Fördermittel zugutekomme. Hinzu kommt eine zusätzliche Summe von 300 000 Euro für Freiluftkinos.