Hessenwetter. Nach einer sonnigen Woche wird das Wetter am Wochenende in Hessen erneut regnerisch. Pünktlich zum Samstag ziehe in der Nacht eine Kaltfront auf, sagte ein Meteorologe des Deutschen Wetterdienste (DWD) am Donnerstag. Dann werde es ungemütlich: Neben dem starken Wind soll es Regen und örtliche Graupelgewitter geben. Die Temperaturen fallen laut DWD von bis zu 18 Grad am Freitag auf maximal 11 Grad am Samstag. In den Nächten könne es dann erneut Frost geben.

