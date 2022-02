Hessen erwartet bewölkte Tage mit milden Temperaturen

Hessen. In Hessen werden in den kommenden Tagen viele Wolken sowie milde Temperaturen von bis zu zehn Grad erwartet. Dabei kommt es am Donnerstag zeitweise auch zu Regen, wie der Deutsche Wetterdienst DWD mitteilte.

Am Freitag bleibt das Wetter den Angaben zufolge ähnlich, gegen Abend setzt aus Nordwesten kommender Regen ein, dabei sind teilweise auch Gewitter und Sturmböen möglich. In der Nacht zum Samstag kann es laut DWD bei Temperaturen um den Gefrierpunkt zu Schneeregen kommen, im Bergland zu Schnee.

Am Samstag ist es tagsüber wechselnd bewölkt, teilweise mit Regen- und Schneeschauern, wie der DWD mitteilte. Der Süden bleibt oft niederschlagsfrei, am Nachmittag kommt es teilweise sogar zu längeren sonnigen Abschnitten bei sechs bis neun Grad. Der Sonntag wird demnach großteils regnerisch.