Herbstprogramm der Kvhs Bergstraße liegt vor

Bergstraße. Das Herbstprogramm der Kreisvolkshochschule (Kvhs) – mit zahlreichen Kursen und Vorträgen – liegt jetzt vor. Zu erkennen ist das Heft an den klassischen Herbst-Farben dunkelblau, rostrot, ockergelb. Die Broschüren liegen im Landratsamt in Heppenheim, kreisweit in den Banken sowie bei der Lorscher Geschäftsstelle der Kreisvolkshochschule im Alten Rathaus und in vielen Einzelhandelsgeschäften. Viele Veranstaltungen können wegen der Corona-Abstandsregeln nur mit einer reduzierten Teilnehmerzahl laufen. Auskunft dazu gibt es bei der Kvhs am Telefon unter der Nummer 06251 / 172960. Dort können sich Kunden auch anmelden – ebenso per E-Mail an info@kvhs-bergstrasse.de oder über die Homepage der Kvhs. red

