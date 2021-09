Herbstanfang gibt es gleich zweimal

Es wird früher dunkel, die Tage und Abende werden kühler, und die ersten Blätter an den Bäumen beginnen sich langsam zu verfärben. Der Herbst kommt und macht sich daran, den Sommer zu verabschieden.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Der vergangene Mittwoch, 22. September, stand in diesem Jahr als Herbstanfang im Kalender. Allerdings hat der Herbst auch schon am 1. September begonnen. Aber wie kann es sein, dass eine Jahreszeit in einem Jahr an zwei verschiedenen Tagen startet? Der Grund dafür ist, dass man auf der einen Seite vom meteorologischen Beginn des Herbstes und auf der anderen Seite vom kalendarischen Beginn des Herbstes spricht.

Fred Fuchs © MM

Am 1. September startete der meteorologische Herbst. Er beginnt immer am 1. September, dauert genau drei Monate und endet somit am 30. November. Am 1. Dezember startet dann der meteorologische Winter. Diese Art, eine Jahreszeit einzuteilen, kommt aus der Wetterforschung. Um Daten über das Wetter und das Klima besser auswerten und vergleichen zu können, teilen die Meteorologen ihre Erkenntnisse nach Monaten ein. So kann man sie mit den Monaten anderer Jahre vergleichen, um Abweichungen oder Extremwerte in Wetter und Klima festzustellen. Für den Anfang von Winter, Frühling und Sommer gilt das gleiche Prinzip.

Der kalendarische Herbstanfang wiederum ist immer am 22. oder 23. September. Das hängt mit der sogenannten Tag- und Nachtgleiche zusammen. Zum kalendarischen Herbstanfang dauern sowohl der Tag als auch die Nacht exakt 12 Stunden, und das auf der ganzen Erde. Das liegt daran, dass die Sonne zu diesem Zeitpunkt senkrecht über dem Äquator steht. Das gleiche gilt für den Frühlingsanfang. Der Äquator ist eine gedachte Linie, die die Erde in zwei gleichgroße Halbkugeln teilt. Der Zeitpunkt, an dem die Sonne genau über dieser Linie steht,, lässt sich sogar auf die Minute genau berechnen. Dieses Jahr war es am 22. September um 21:21 Uhr. fw

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Diese Folge der Kindernachrichten gibt es hier zum Nachhören.