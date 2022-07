Herausforderungen für die Versorger

Mit den Herausforderungen dieser Zeit müssen auch die Wasserversorger in Hessen und Rheinland-Pfalz umgehen: Die Auswirkungen des Krieges in der Ukraine, Fachkräftemangel, Inflation oder Lieferengpässe bei notwendigen Betriebsmitteln betreffen die Wasserwirtschaft ebenso wie alle anderen. Mit den Lösungsstrategien auf EU- und Bundesebene, in Hessen und Rheinland-Pfalz sowie ersten Konzepten

...