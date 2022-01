Lydia Tossens, Projektleiterin der Kulturstiftung der deutschen Vertriebenen (Bonn), digitalisiert in der Ostdeutschen Kultur- und Heimatstube mit Schönbacher Stube in Heppenheim zahlreiche Exponate, die künftig in einem virtuellen Rundgang weltweit im Internet betrachtet werden können. Unser Bild zeigt Lydia Tossens mit dem Kreisvorsitzenden des BdV Bergstraße, Gerhard Kasper.

© Sascha Gustorf