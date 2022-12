Heppenheimer Bestseller-Autor Volker Mehl kocht im Hospiz

Heppenheim. Volker Mehl ist Deutschlands angesagtester Ayurveda-Koch, Yoga-Lehrer, Visionär, Küchenphilosoph, Spiegel-Bestseller-Autor und zweifacher Gewinner des Gourmand World Cookbook Award 2015 und 2016 in der Kategorie „Best Indian Cuisine Book“ in Deutschland. In Reichelsheim betreibt er zusammen mit Anke Pachauer ein Ayurveda-Restaurant, in Heppenheim eine Kochwerkstatt.

Authentisch, heimatverbunden und ganz nah bei den Menschen: Der Heppenheimer Volker Mehl hat nicht nur ein neues Buch geschrieben, er setzt sich auch für die Verbesserung der Lebenssituation von schwerkranken Menschen ein – da, wo er es am besten kann: am Kochtopf. © Bettina Ebert

Mit seiner Ayurveda-Heimatküche hat er ein eigenes Genre geschaffen, dass es so vorher nicht gab: authentisch, heimatverbunden und ganz nah bei den Menschen. Jetzt ist nicht nur sein neues Buch „Der Ayurveda-Lebenskompass“ erschienen – das Handbuch fängt auf kompakte und greifbare Weise die Essenz des Ayurveda ein.

Getreu seinem Lebensleitfaden, jeden Tag zum besten seines Lebens zu machen und jederzeit die beste Version von sich selbst zu sein, verfolgt Volker Mehl aktuell ein neues, spannendes Projekt. Er wird nicht nur zweimal die Woche für die Gäste im Hospiz Emmaus in St. Wendel im Saarland kochen und ganz besondere Wünsche erfüllen, sondern auch in Zusammenarbeit mit dem Pflegeteam des Hauses das Thema Ayurveda integrieren.

Damit startet ein einmaliges Pilotprojekt, denn bislang gibt es kein Hospiz in Deutschland, das diesen mutigen Weg geht. „Die Entscheidung, etwas Neues zu machen, ist schon länger in mir gereift“, sagt Mehl. Hintergrund des Herzensprojektes ist die Krebskrankheit seines Vaters, bei dessen Tod er auch dabei war. Daher weiß Volker Mehl um die besonderen emotionalen Anforderungen in dieser Situation.

„In den 1990er-Jahren, als mein Vater erkrankte, war nur leider die Abdeckung mit Hospizen nicht so weit wie heute“, erklärt der Ayurveda-Koch.

Seit dieser Zeit wollte Mehl sein Leben der Verbesserung der Lebenssituation von schwerkranken Menschen widmen. Nun, 30 Jahre später, kann er neben seinen Büchern und Workshops in Zusammenarbeit mit dem Hospiz Emmaus diesen Weg beschreiten.

Eine weitere Motivation für ihn ist auch ein „ungeschriebener Generationenvertrag“. Er meint damit, es sei angebracht, als Teil einer Generation – er ist Jahrgang 1976 –, der Mangel fremd ist, etwas an die vorangehende Generation zurückzugeben, die diesen Lebensstil ermöglicht hat. Mehl: „Denn das wird eines der großen Themen der Zukunft sein. Im Hinblick auf den demografischen Wandel wird es elementar auf unsere Generationen ankommen, wie man den Themen Altern, Pflege und auch Sterben würdevoll begegnet.“ ik/ü