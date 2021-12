Heppenheim: Vermisster 79-Jähriger bei Hannover wieder aufgetaucht

Heppenheim. Seit Heiligabend wurde ein 79-Jähriger vermisst. Zuletzt war er in einem Auto unterwegs (wir haben berichtet). Am frühen Samstagabend konnte die Polizei ihn ausfindig machen. Er war mit seinem Wagen bis nach Hannover gefahren. Wie die Polizei mitteilte, sei er dem äußeren Anschein nach wohlauf. Vorsorglich werde er aber eine Nacht im Krankenhaus verbringen. Verbindungen nach Hannover gebe es nicht. Der Heppenheimer war an Heiligabend gegen 21 Uhr von Einhausen aus in die Kreisstadt gefahren, allerdings kam er nicht an seinem Ziel an.

