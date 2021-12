Heppenheim: Polizei sucht nach dem 79-jährigen Karl Heinz Müller

Heppenheim. Seit Heiligabend wird der 79-jährige Karl Heinz Müller vermisst. Zuletzt war er in einem grauen Mazda CX-5 mit dem Kennzeichen HP-MN 6342 unterwegs. Mit diesem fuhr er gegen 21 Uhr aus Einhausen mit Ziel Heppenheim weg. Vermutlich ist er schlecht orientiert und benötigt medizinische Hilfe, teilte die Polizei am Samstagabend mit. Beschrieben wird er wie folgt: 1,75 Meter groß, 80 Kilo, kurze graue Haare, bekleidet war er mit einer kurzen, braunen Wildlederjacke, dunkelblauer Hose und einem schwarz-weißen Pullover Wer Herrn Müller oder seinen Wagen seit Freitagabend gesehen hat oder kann Hinweise zu seinem Aufenthaltsort geben kann, soll sich an die Polizeistation Heppenheim, Telefon 06252 / 7060, oder jede andere Polizeidienststelle wenden.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Karl Heinz Müller aus Heppenheim wird seit Freitagabend vermisst. © Polizei