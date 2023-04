Heppenheim: Alkoholisiert am Steuer / 42-Jähriger vorläufig festgenommen

Blaulicht. Ein 42 Jahre alter Mann muss nach einer Verkehrskontrolle am Freitagabend (07.04.) mit einem Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr rechnen. Gegen 23.25 Uhr stoppte eine Streife der Polizeistation Heppenheim das Fahrzeug des Mannes auf der Bundesstraße 460, weil er in Schlangenlinien unterwegs war. Bei der Überprüfung des Mannes fiel den Polizeikräften Alkoholgeruch auf, der aus dem Innenraum drang. Ein Atemalkoholtest zeigte einen Wert von rund 2,5 Promille an.

Der 42-Jährige wurde daraufhin vorläufig festgenommen und musste eine Blutentnahme über sich ergehen lassen.