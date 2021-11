Helm schützt Kleinkind bei Verkehrsunfall vor schweren Verletzungen

Darmstadt-Dieburg. Am Sonntag (28.11.) um kurz nach 11 Uhr kam es im Braunshardter Wohngebiet "Apfelbaumgarten" zu einem Verkehrsunfall zwischen einem 38-Jährigen Autofahrer aus Weiterstadt und einem zweijährigen Mädchen auf einem Fahrrad. Nach derzeitigem Ermittlungsstand fuhr das Kind seitlich gegen den fahrenden Pkw, stürzte und geriet dadurch unter das Auto. Aufgrund der geringen Geschwindigkeit brachte der 38-Jährige Autofahrer sein Fahrzeug augenblicklich

zum Stehen und konnte so glücklicherweise ein Überrollen des Kindes verhindern. Das kleine Mädchen wurde durch den Unfall leicht verletzt und kam zur Untersuchung in ein Krankenhaus. Nur durch den Fahrradhelm des Mädchens konnten schwerere Verletzungen verhindert werden. Vor dem Hintergrund des aktuellen Geschehens empfiehlt die Polizei erneut, dass auch schon kleine Kinder einen Fahrradhelm benutzen sollten.

Mehr zum Thema Newsticker Alle Meldungen zur Bergstraße (Bergsträßer Anzeiger) Mehr erfahren