Heiter bis wolkig in Hessen

HessenH. In Hessen wird in den kommenden Tagen heiteres bis wolkiges Wetter erwartet. Am Donnerstag ist es zunächst meist stark bewölkt, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Morgen in Offenbach mitteilte. Zeitweise kann es etwas regnen. Am Nachmittag lockert es von Nordwesten her auf. Über Spessart und Rhön sowie im Odenwald gibt es allerdings weiterhin gelegentlich Regen oder Schauer. Die Temperaturen liegen bei 18 bis 20 Grad. In Südhessen können bis zu 22 Grad erreicht werden.

In der Nacht zum Freitag ist es meist trocken. Örtlich kann es neblig werden. Die Temperaturen sinken auf neun bis sechs Grad, im Bergland auf bis zu vier Grad. Am Karfreitag ist es laut Prognose heiter bis wolkig und trocken. Die Höchstwerte liegen im Norden bei etwa 14 Grad, im Süden bei bis zu 20 Grad. In Hochlagen werden lediglich 10 Grad erwartet.