Heiter bis wolkig am Rosenmontag in Hessen

Hessen. Narren im Süden von Hessen können sich am Rosenmontag auf heitere Aussichten freuen - Feiernde im Norden und in der Mitte Hessens müssen dagegen mit vielen Wolken rechnen.

Das teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach am Montag mit. In Nordhessen kann es zudem zu starken Böen kommen. Dafür bleibt Regen meist aus und es wird mit Höchstwerten zwischen 10 und 14 Grad sehr mild. In der Nacht ist nur im äußersten Norden etwas Sprühregen möglich, ansonsten bleibt es bei Tiefstwerten zwischen 7 und 3 Grad trocken.

Der Dienstag startet bewölkt, im Tagesverlauf lockert es jedoch auf. Mit Werten zwischen 10 und 13 Grad wird es erneut mild. In der Nacht zu Mittwoch kühlt es auf 4 bis 1 Grad ab. Gebietsweise kann sich Nebel bilden.