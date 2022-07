Heiße Temperaturen in Hessen erwartet - Am Montag bis 36 Grad

Offenbach. Die Menschen in Hessen müssen sich auf hohe Temperaturen einstellen. Am Sonntag werde es trocken und überwiegend wolkenlos, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Samstag in Offenbach mit. Die Höchsttemperaturen am Nachmittag liegen demnach zwischen 25 und 29 Grad, im Süden des Landes kann die 30-Grad-Marke geknackt werden. In der Nacht zu Montag soll es auf 16 bis 10 Grad abkühlen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die Woche startet laut DWD sonnig und heiß mit Höchstwerten zwischen 32 und 36 Grad. Zudem wehe schwacher Wind aus unterschiedlichen Richtungen. Die Nacht zu Dienstag bleibe klar. In Ballungsgebieten sinken demzufolge die Temperaturen auf 19 bis 15 Grad, während die Temperaturen in den Tallagen des Berglandes auf 11 Grad fallen.

Mehr zum Thema Newsticker Alle Meldungen zur Bergstraße (Bergsträßer Anzeiger) Mehr erfahren Bergstraße Bewölkter Himmel und etwas Regen in Hessen Mehr erfahren Hessenwetter Sommerliches Wochenende in Hessen erwartet Mehr erfahren