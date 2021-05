Heimatvereine spenden Lesestoff

Bergstraße. In der Corona-Zeit ist eine Fähigkeit zu neuer Blüte gelangt: das Lesen. Es entspannt in Zeiten, in denen die Menschen zuhause bleiben müssen, und weitet den Horizont je nach dem Inhalt des Buches, das die Leser zur Hand nehmen.

Deutlich konnte die Arbeitsgemeinschaft dies bei der Herausgabe des letztjährigen Bandes der Geschichtsblätter spüren, der in weniger als drei Wochen komplett ausverkauft war.

In einer Vorstandssitzung wurde daraufhin die Idee geboren, den Menschen, die aktuell am wenigsten Kontakt zur Außenwelt haben können – den Menschen in Seniorenheimen – Lesestoff zur Verfügung zu stellen.

So machte sich die Vorsitzende Heidi Adam daran, die Lagerbestände an Geschichtsblättern nach Themen und Orten zu durchforsten und Seniorenheime anzufragen, ob sie sich eine Aufstockung ihrer Bibliotheken mit Geschichtsblättern mit lokalem Bezug wünschen würden.

Spontan zugesagt hat das Haus Elisabeth in Lautertal-Gadernheim. Das Personal will die Bände für Vorlesestunden nutzen und im Lesezimmer zur Ausleihe bereitstellen. So machte sich Heidi Adam mit ihrem Enkel Lars auf den Weg, um ein ganzes Buchpaket nach Gadernheim zu bringen. Zuvor hatte sie nur solche Bände ausgewählt, die in ihren Texten einen Bezug zum Lautertal haben. Bianca Reichling freute sich sehr über das „historische“ Geschenk und dankte im Namen aller Hausbewohner für die freundliche Gabe. Weitere Häuser in Schönberg und Lindenfels wurden ebenfalls bedacht. Weitere Seniorenheime können sich bei Heidi Adam melden – die Arbeitsgemeinschaft freut sich über jeden interessierten Leser. red