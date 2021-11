Heidi Adam bleibt Vorsitzende der Bergsträßer AG Geschichts- und Heimatvereine

Hammelbach. Entgegen sonstiger Gepflogenheit, jeweils im Mai eines jeden Jahres die Mitgliederversammlung der Arbeitsgemeinschaft der Geschichts- und Heimatvereine im Kreis Bergstraße einzuberufen, musste diese Zusammenkunft wegen der strengen Auflagen der Corona-Pandemie zweimal hintereinander verlegt und auf diesen Oktober verschoben werden. Die Wahl der Versammlung fiel auf Hammelbach. Unter den zahlreich erschienenen Teilnehmern aus allen Teilen des Kreises Bergstraße, begrüßte Vorsitzende Heidi Adam auch mehrere Bürgermeister und weitere kommunale Funktionsträger.

Landtagsabgeordnete Birgit Heitland und Kreisbeigeordneter Volker Buser in Vertretung des Landrates Christian Engelhardt und des Kreisausschusses lobten in ihren Grußworten die engagierte Arbeit der Arbeitsgemeinschaft und deren wertvolle Dienste bei der Erforschung der Region. Beide bedankten sich für die Tätigkeit, die unter anderem in den jährlich erscheinenden Jahresbänden ihren Niederschlag fänden.

Der neue Vorstand Vorsitzende der Arbeitsgemeinschaft der Geschichts- und Heimatvereine im Kreis Bergstraße wurde wieder Heidi Adam, ihr Stellvertreter ist Stefan Hebenstreit. Kassenwartin ist Kerstin Harris. Die Beisitzer repräsentieren die jeweiligen Teilregionen, es sind: Reinhard Diehl (Lorsch), Günter Körner (Weschnitztal), Alexander Dinges (Ried), Heinz Klee (Viernheim), Gundolf Reh (Überwald), Claudia Sosniak (Bensheim), Alexander Dinges(Vertrieb). Der Schriftleitung gehören an: Bernd Philipp Schröder, Heidi Adam, Stefan Hebenstreit, Katrin Rehbein und Heinz Klee. / Sa.ü

Grasellenbachs Bürgermeister Markus Röth erinnerte in seinen Grußworten daran, dass die Arbeitsgemeinschaft letztmals 1994 in Hammelbach getagt hatte. Heidi Adam gab in ihrem Jahresbericht Rückblick und Ausblick auf die geleistete Arbeit, die sich wegen der Pandemie in Grenzen hielt. Das sei auch der Grund dafür gewesen, dass der Jahresband 53 an mehreren Orten vorgestellt wurde, so im Landratsamt Heppenheim, in Biblis, Neckarsteinach und Hartenrod. Wie Adam weiter mitteilte, ist Prof. Karl Härter aus der aktiven Mitarbeit der Arbeitsgemeinschaft ausgeschieden – an dessen Stelle ist Stefan Hebenstreit nachgerückt.

Jahresband 54 im Druck

Was die Publikationsreihe betrifft, so ist der Jahresband 54 abgeschlossen und im Druck. Er beschäftigt sich schwerpunktmäßig mit den Themen Vertriebene und Heimkehrer. Band 55 widmet sich dem Themenbereich „50 Jahre kommunale Gebietsreform1972“. Es haben sich bereits einige Mitarbeiter für dieses Thema gefunden. Auch das Register mit den behandelten Themen der Jahresbände, die Fortsetzung der Register in den Jahresbänden 20/21 und 42, kann weitergeführt werden. Zwei Mitglieder aus Biblis haben sich gefunden, die diese Arbeit übernehmen. Der Band 54 soll zunächst in Heppenheim und in Hochstätten vorgestellt werden. Die nächste Mitgliederversammlung der Arbeitsgemeinschaft wird in Lorsch stattfinden. Eine von dort ausgesprochene Einladung ist bereits erfolgt, ebenso das Besichtigungsprogramm. Im Mittelpunkt wird die neu eingerichtete und vergrößerte Kurpfalzbibliothek sein.

Auch die weiteren Regularien der Sitzung nahmen einen flotten Verlauf. Die Kasse wurde von Reinhard Diehl geprüft, die Mitgliederversammlung erstattete Entlastung, der einstimmig entsprochen wurde. Die Wahl der Vorstandsmitglieder erfolgte unter dem zwischenzeitlichen Wahlleiter Markus Röth nach offenem Verfahren, die Beisitzer wurden en bloc gewählt. Alle Wahlvorgänge hatten ein einstimmiges Ergebnis.

Vortrag zur Aicher Zent

Der offizielle Teil der Veranstaltung wurde abgeschlossen durch einen Vortrag von Peter W. Sattler mit dem Thema „Hammelbach, mittelalterliches Zentrum der Aicher Zent“. Über die Alleinstellungsmerkmale Hammelbachs begann Sattler seine etwas humoristisch gehaltene Einführung. Von der Waldhufensiedlung bis zum Tor des Überwaldes reichte die historische Spannweite.

Erörtert wurden die kirchlichen und schulischen Verhältnisse, das Gerichtswesen in der Affolterbacher und Hammelbacher Zent, die Bedeutung der Burg Waldau in pfalzgräflicher und Erbacher Zeit als militärischer Mittelpunkt im oberen Ulfenbachtal. Auch neuere Forschungsergebnisse flossen in die Entstehungsgeschichte der Aicher Zent mit ein.

So wies Sattler auf die Möglichkeit hin, dass der Raum um Affolterbach, Wahlen und Hammelbach zu einer im Mittelalter viel größeren Verwaltungseinheit gehört haben muss, als die spätere Zent Hammelbach dies vorzugeben scheint. Vieles deute darauf hin, dass der gesamte Raum im oberen Ulfenbachbereich hin zum heute erbachischen Güttersbach orientiert war und dort auch die Mutterkirche für die alte und später verkleinerte Zent Hammelbach steht.

Als die Herrschaft der Erbacher Schenken gegenüber der mächtigen Pfalz aus dem oberen Ulfenbachtal den Rückzug antreten musste, wurde aus der vormals Erbacher Affolterbacher Zent und Aicher Zent allmählich die wesentlich kleinere Hammelbacher Zent, die dann ebenfalls pfälzisch wurde.

Nach dem Vortrag begaben sich die Mitglieder der Arbeitsgemeinschaft auf einen Rundgang durch das Dorf und besuchten in drei Gruppen das Museum der ehemaligen DDR, das Zweiradmuseum und das Museum für alte Läden und Reklame. Sa./ü