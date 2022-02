Heftiger Sturm in Hessen erwartet - besondere Vorsicht unter Bäumen

Wetter. Das Wetter wird richtig ungemütlich. Bis Orkanstärke kann der Wind am Donnerstag wehen. Auch Gewitter und heftiger Regen sind möglich. Kommunen, Politik und Verkehrsbetriebe warnen.

Bäume können umstürzen, Dachziegel herabfallen: Auf Hessen zieht schwerer Sturm zu. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt vor heftigen Böen ab Mittwochabend bis Donnerstagnachmittag. Die Meteorologen riefen dazu auf, Fenster und Türen zu schließen, Gegenstände im Freien zu sichern und Abstand von Gebäuden, Bäumen, Gerüsten sowie Hochspannungsleitungen zu halten. Generell solle man den Aufenthalt im Freien vermeiden, erklärte der DWD in Offenbach. Unwetterwarnungen galten am Mittwochnachmittag für einen Großteil Hessens.

Der DWD erwartet demnach orkanartige Böen mit Geschwindigkeiten bis 110 Kilometer pro Stunde, teils auch Orkanböen bis 120 Stundenkilometern. Die Meteorologen gehen von zwei Windmaxima aus, einmal in der zweiten Hälfte der Nacht auf Donnerstag sowie am Donnerstagvormittag. Auch Gewitter sind der Vorhersage zufolge möglich. Am Donnerstagnachmittag werde der Wind zunächst nachlassen.

Stellenweise regnet es zudem kräftig, in der Rhön seien bis 40 Liter pro Quadratmeter möglich. Das Regierungspräsidium Gießen erwartete wegen der vorhergesagten Niederschläge und des Tauwetters steigende Wasserstände von Flüssen und Bächen im Einzugsgebiet der Lahn. Die Obere Forstbehörde des Regierungspräsidiums riet seinerseits Wälder und Parks, aber auch exponierte Einzelbäume wo möglich zu meiden. In dem ohnehin schon nassen Boden verlören Bäume zusätzlich Halt.

Der hessische Waldbesitzerverband warnte seinerseits vor dem Betreten des Waldes. Zahlreiche Bäume würden abbrechen oder entwurzelt, teilte der Verband in Friedrichsdorf am Mittwoch mit. Auch in den Tagen nach den Stürmen bleibe es im Wald gefährlich, da tote Äste oder ganze Bäume noch hinabstürzen könnten.

Die Temperaturen bleiben mit bis zu 15 Grad mild, wie der DWD vorhersagte. Im Bergland ist es kühler mit fünf bis neun Grad. Erneuten starken Wind sagte der DWD für Freitagnachmittag voraus, auch Orkanböen im Bergland können wieder dabei sein.

Die Stadt Frankfurt hatte ihre Bürger bereits gewarnt, sich nicht im Bereich von Bäumen aufzuhalten, also im Stadtwald, in Parks und auf Friedhöfen. Der Palmengarten und auch der Zoo bleiben wegen der Sturmwarnung am Donnerstag dicht. Offenbach kündigte die Schließung von Friedhöfen ab Mittwochnachmittag an. Die Museumslandschaft Kassel rief dazu auf, die Parks in den kommenden Tagen zu meiden. Auch die Landeshauptstadt Wiesbaden gab eine entsprechende Warnung heraus.

Der Nordhessische Verkehrsverbund (NVV) warnte die Fahrgäste vorsorglich vor Ausfällen im Bus- und Bahnverkehr. So werde die Regiotram-Linie 4 zwischen Kassel und Wolfshagen am Mittwoch 22.00 Uhr bis auf weiteres eingestellt. Gleiches gelte bis Donnerstagmittag für Verbindungen der Kurhessenbahn zwischen Kassel und Korbach, Kassel und Treysa, Kassel und Bad Wildungen sowie Marburg und Brilon.

Das Kultusministerium stellte klar, dass die Eltern minderjähriger Kinder über eine Teilnahme am Präsenzunterricht in Schulen entscheiden sollen. Falls die Sicherheit des Schulweges nicht mehr gewährleistet sei, unterstütze das Ministerium alle Schulleitungen in ihrer Entscheidung den Präsenzbetrieb ausfallen zu lassen. Einen Schritt weiter ging wegen der Unwetterwarnung der Kreis Groß-Gerau. Dort bleiben am Donnerstag und Freitag alle Schulen im Kreis geschlossen. Es werde Distanzunterricht angeboten und eine Notbetreuung sei gewährleistet.