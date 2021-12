Heckscheibe von Polizeifahrzeug eingeschlagen

Darmstadt. In der Zeit zwischen Freitag (24.12.) und Sonntag (26.12.) ist in Darmstadt ein in der Pallaswiesenstraße geparkter Streifenwagen von noch unbekannten Kriminellen beschädigt worden. Das Einsatzfahrzeug von der hessischen Polizei war auf dem Gelände einer Autofirma abgestellt, als die Täter die Heckscheibe einschlugen. Der verursachte Schaden ist bislang noch nicht beziffert. Die Darmstädter Polizei (Kommissariat 43) ermittelt wegen des Verdachts der gemeinschädlichen Sachbeschädigung. Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen zu den Tätern werden gebeten, sich mit den Beamten unter der Rufnummer 06151/9690 in Verbindung zu setzen.

