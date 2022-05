Heckscheibe in Viernheim eingeschlagen

Viernheim. In der Zeit zwischen 12 Uhr und 14.30 Uhr, ist ein schwarzer Mercedes am Sonntag (15.) in der Fritz-Haber-Straße in das Visier von Kriminellen geraten. Die Täter schlugen die Heckscheibe des Autos ein und hielten mutmaßlich nach wertvollen Gegenständen Ausschau, wie die Polizei berichtet.

Ersten Erkenntnissen zufolge wurden sie nicht fündig und flüchteten. Zurück blieb ein Sachschaden von mindestens 1000 Euro. Das Kommissariat 42 in Viernheim ermittelt. Jetzt sucht die Polizei Zeugen und nimmt Hinweise unter 06204/93770 entgegengen.