Haustiere: Erst begehrt, dann lästig

Während der letzten zwei Jahre haben sich viele Menschen ein Haustier zugelegt. Die meisten Leute haben ihre Zeit zuhause verbracht, von dort gearbeitet und waren auch ansonsten nicht viel unterwegs. Das war für viele die passende Gelegenheit, um ein tierisches Mitglied in die Familie aufzunehmen – egal ob Meerschweinchen, Kaninchen, Katzen oder Hunde.

Doch jetzt ändern sich die Dinge. Immer mehr Menschen sind gegen Corona geimpft, sie nehmen ihre Arbeit in den Büros und an anderen Orten wieder auf. Sie sind nicht mehr den ganzen Tag zuhause und haben somit auch weniger Zeit für ihre Tiere. Zudem ist es wieder einfacher möglich, in den Urlaub zu fahren.

Fred Fuchs © MM

Auch dabei sind die Tiere häufig hinderlich und es wird versucht, die Tiere an Tierheime abzugeben. Diese sind zur Sommerurlaubszeit jedes Jahr ziemlich überfüllt, bei manchen Tierheimen ist die Nachfrage in diesem Jahr allerdings noch größer als sonst. Viele können keine weiteren Tiere mehr aufnehmen, da der Platz in den Heimen begrenzt ist.

Viele Leute holen sich ein Haustier, ohne sich davor Gedanken darüber zu machen, welche Verantwortung ein Tier mit sich bringt. Viele geben ihre Haustiere ab, weil die Tiere größer werden oder krank sind.

In den letzten zwei Jahren stieg die Nachfrage nach Haustieren enorm an. Das machten sich viele dubiose Internethändler zunutze und verkauften Tiere online. Dabei gaben viele häufig nicht an, ob die Tiere krank waren oder ähnliches.

Wer ein Haustier möchte, der muss sich vorher also ganz genau überlegen, ob er sich so um das Tier kümmern kann, dass es dem Tier gut geht. Hunde – zum Beispiel – brauchen viel Auslauf, müssen mehrmals am Tag spazieren gehen und das am liebsten in der Nähe von Wäldern, Feldern oder Parks. fw

Diese Folge der Kindernachrichten gibt es hier zum Nachhören.