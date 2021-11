Hausbrand in Viernheim: Keine Hinweise auf Brandstiftung

Bergstraße. Das Feuer im Anbau eines Viernheimer Wohnhauses am Freitagmorgen (der BA hat am Samstag berichtet), bei dem eine 69 Jahre alte Frau und ihr 73-jähriger Ehemann ums Leben kamen, wurde wohl nicht vorsätzlich gelegt. Nach Untersuchung der Brandstelle durch Brandermittler der Heppenheimer Kriminalpolizei und Brandgutachtern des Hessischen Landeskriminalamts gibt es keinerlei Hinweise auf Brandstiftung. Die Ermittler gehen laut einer Pressemitteilung der Polizei davon aus, dass wahrscheinlich „fahrlässiger Umgang mit Zigaretten“ zu dem Feuer geführt haben dürfte. Nach derzeitigem Ermittlungsstand waren in den Räumlichkeiten keine Rauchmelder angebracht. pol

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1