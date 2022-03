Hauptversammlung des Sängerkreises Bergstraße

Bergstraße. Der Sängerkreis Bergstraße holt am Samstag, 26. März, seine Hauptversammlung nach, die am 8. Januar coronabedingt ausgefallen war. Gastgeber ist der Gesangverein Sängerkranz Zwingenberg in seinem Adlersaal (Obertor 10 b). Die Sitzung beginnt um 14 Uhr.

Eingeladen sind die Delegierten der 47 unter dem Dach des Sängerkreises verbundenen Vereine. Von einer Begrenzung der Teilnehmerzahl wie bei der Generalversammlung im vergangenen Jahr hat der Verband dieses Mal abgesehen. Er weist jedoch auf die Einhaltung der am Veranstaltungstag gültigen Corona-Bestimmungen hin.

Wichtigster Tagesordnungspunkt ist die Wahl des Vorstandes. Außerdem stehen die üblichen Rechenschaftsberichte sowie Ehrungen von Vereinsvorständen und die Termine für 2022 und 2023 auf dem Programm. Unter anderem wird über die Jubiläums-Matinée am 3. Juli aus Anlass des 75-jährigen Bestehens des Sängerkreises informiert. ppp

