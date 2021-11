Hartnäckiger Nebel in Hessen

Hessenwetter. Hessen erwartet in der neuen Woche viel Nebel. Dieser bleibe am Montagmorgen hartnäckig bestehen und könne sich teilweise erst am Nachmittag auflösen, sagte ein Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am Montag. Wenn der Nebel dann allerdings verschwunden sei, könne am Dienstag, Mittwoch und Donnerstag zeitweise die Sonne scheinen. Die Temperaturen liegen am Dienstag nach Angaben des DWD zwischen sieben und elf Grad. In der Nacht fallen die Temperaturen auf bis zu null Grad. Verbreitet sei mit Bodenfrost zu rechnen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1