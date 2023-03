Handys im Wert von mehreren tausend Euro in Weinheim gestohlen

Weinheim. Durch das Einschlagen einer gläsernen Eingangstüre verschafften sich zwei Unbekannte in der Nacht von Sonntag auf Montag unbefugten Zutritt in ein Ladengeschäft in der Hauptstraße in Weinheim.

Anschließend entwendeten die Einbrecher mehrere ausgestellte Smartphones im Wert von mehreren tausend Euro und flüchteten. Eine Zeugin wurde kurz nach Mitternacht wegen eines lauten Knalls auf den Vorfall aufmerksam und alarmierte die Polizei, allerdings gelang den Tätern die Flucht.

Es soll sich dabei um zwei Männer gehandelt haben, die dunkel gekleidet waren und je eine Baseball-Mütze trugen, wie die Polizei berichtet.

Das Polizeirevier Weinheim hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht in diesem Zusammenhang nach weiteren Zeugen. Hinweise nehmen die Beamten unter 06201 1003-3 entgegen.