Handynummer verrät mutmaßlichen Impfpass-Fälscher

Frankfurt. Die Polizei hat am Frankfurter Flughafen einen Mann mit einem gefälschten Impfpass erwischt - weil er darin eine äußerst ungeschickt gewählte Telefonnummer eingetragen hatte. Der 33-Jährige hatte für den nachgemachten Stempel in dem Dokument seine eigene Handynummer ausgesucht, wie die Bundespolizei in Frankfurt am Freitag mitteilte.

Da die Polizisten ohnehin vermuteten, dass der Impfpass gefälscht sein könnte, riefen sie einfach die angegebene Telefonnummer des angeblichen Impfarztes an. Doch es klingelte das Handy des 33-Jährigen. Die Beamten beschlagnahmten nach der Kontrolle am Mittwoch Telefon und Impfpass und leiteten ein Verfahren gegen den Mann ein.