Handwerk profitiert von Corona-Lockerungen / Vorsichtiger Ausblick

Wiesbaden. Die Lockerung der Corona-Regeln hat die Geschäfte der hessischen Handwerker im zweiten Quartal dieses Jahres wieder in Schwung gebracht. Bei einer Konjunkturumfrage berichtete knapp die Hälfte der Betriebe von einer guten Geschäftslage, 37 Prozent beurteilten sie als befriedigend und 18 Prozent als schlecht. Für die Solo-Selbstständigen sei die Krise aber noch immer nicht ausgestanden, teilte die Arbeitsgemeinschaft der Hessischen Handwerkskammern am Mittwoch in Wiesbaden mit. Gegenüber dem ersten Jahresviertel habe sich aber auch deren Lage zumindest wieder etwas stabilisiert.

"Eine hohe Wachstumsrate in den kommenden Monaten ist aber damit nicht ausgemacht, denn Material- und Vorprodukteknappheit führen zu enormen Preissteigerungen", sagte die Präsidentin der Arbeitsgemeinschaft, Susanne Haus. Diese Entwicklung dürfte auf die hessische Handwerkskonjunktur bremsend wirken. Auch das Problem des Fachkräftemangels habe sich verstärkt. "Die konjunkturelle Belebung führt leider nicht dazu, dass weit verbreitet die Zahl der Beschäftigten steigt", so Haus. "Vermutlich hat die Corona-Krise den Fachkräftemangel teils sogar noch befeuert, wenn Mitarbeiter in Zeiten der Betriebsstilllegung abgewandert sind und nun den Handwerksbetrieben nicht mehr zur Verfügung stehen."

Beim Ausblick blieben die Betriebe angesichts von Risiken vorsichtig. Dazu gehöre das Aufkommen neuer Virus-Varianten, das Nachlassen beim Impftempo, internationaler Protektionismus, stockende Lieferketten sowie die hohe Verschuldung der öffentlichen Hand, hieß es. Während 14 Prozent der Betriebe eine Verbesserung der Geschäftslage im nächsten Quartal erwarten, gehen 12 Prozent von einer Verschlechterung aus. "Nach der langen Corona-Durststrecke hätte man hier größeren Optimismus erwarten können", sagte Haus.