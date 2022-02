Handstand auf dem Fahrradsattel

Ich weiß ja nicht, wie es euch geht, aber Fahrrad fahren ist eines meiner liebsten Hobbys. Man kommt schnell und umweltfreundlich von einem Ort zum anderen und hat auf dem Weg auch noch Spaß am Fahren. Auch in der Sportwelt ist das Fahrrad in vielen verschiedenen Sportarten unterwegs. Es gibt Radrennen auf Straßen, Mountainbikerennen im Wald oder BMX-Wettbewerbe, bei denen Kunststücke auf kleinen Fahrrädern vorgeführt werden. Eine weitere Fahrradsportart ist das Kunstradfahren.

Am Wochenende fand die Kreismeisterschaft im Kunstradfahren statt. Dort zeigten einzelne Fahrer und Fahrerinnen oder Teams aus zwei, vier oder sechs Personen ihre Kunststücke auf dem Fahrrad. Kunstradfahren findet meistens in Hallen auf speziellen Fahrrädern statt. Auf diesen Kunsträdern zeigen die Sportler dann ihre vielen verschiedenen Kunststücke. Dazu gehören zum Beispiel rückwärts zu fahren oder das Fahren auf nur einem Rad. Dabei können dann Übungen gezeigt werden, die sehr an Turnen erinnern. So springen die Fahrer und Fahrerinnen auf dem Rad vom Sattel auf den Lenker, stellen sich darauf oder machen einen Hand- oder Kopfstand auf dem fahrenden Rad. Auch zu zweit auf einem Fahrrad werden Figuren gezeigt. So stellt sich eine Person auf die Schultern der anderen oder beide vollführen gleichzeitig Kunststücke auf einem Fahrrad. fw