Handelsverband fordert Ende der 2G-Regel für Einzelhandelsgeschäfte

Hessen. Der bayrische Verwaltungsgerichtshof hat am Mittwoch (19.01.) die grundsätzliche Beschränkung des Zugangs zu Einzelhandelsgeschäften auf Geimpfte und Genesene vorläufig außer Vollzug gesetzt. Damit ist neben Niedersachsen ein weiteres Nachbarbundesland Hessens von der 2G-Regelung im Handel befreit.



Der Handelsverband Hessen fordert erneut, dass in Hessen die 2G-Zugangsbeschränkungen für den kompletten Einzelhandel außer Kraft gesetzt werden muss. „Die hessische Landesregierung muss die unverhältnismäßige und geschäftsschädigende 2G-Regelung besser heute als morgen aufheben“, so Sven Rohde, Hauptgeschäftsführer des Handelsverbandes Hessen.



Sven Rohde weist abermals darauf hin, dass der Einzelhandel sich seiner Verantwortung bewusst sei und zu keiner Zeit als Pandemietreiber habe bezeichnet werden können. Schutzmaßnahmen im Handel wie beispielsweise das Tragen einer Maske und das Einhalten der Abstände zeigten ihre Wirkung und machten eine 2G-Regelung im Einzelhandel obsolet

