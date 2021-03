  Handel insgesamt enttäuscht über jüngste Corona-Beschlüsse

Hessen. Nach den Beschlüssen von Bund und Ländern zum weiteren Vorgehen in der Corona-Pandemie hat sich der Handelsverband Hessen insgesamt enttäuscht gezeigt. "Wir hätten uns gewünscht, dass eine deutlichere Öffnungsstrategie zu erkennen ist. Nun wird vielmehr der Lockdown im Handel fortgeschrieben", sagte Verbandspräsident Jochen Ruths am Donnerstag laut Mitteilung.

AdUnit urban-intext1

Positiv sei, dass mit "Click and meet"-Angeboten, also Einkaufen etwa mit einer vorherigen Terminvereinbarung, der Handel eine "längst überfällige" Möglichkeit erhalte, Kunden in den Geschäften zu empfangen. Dies könne aber nur eine kurzfristige Überbrückung zur Öffnung sein.

"Insgesamt sind wir von den nun gefassten Beschlüssen enttäuscht", sagte Ruths weiter. "Die Entscheidungen berücksichtigen nicht die Leistungen des Einzelhandels, mit funktionierenden Hygienekonzepten ein risikoarmes Einkaufen zu ermöglichen und basieren ebenso nicht auf den Evidenzen neuester Untersuchungen."

Bund und Länder hatten am Vortag vereinbart, den Lockdown grundsätzlich bis zum 28. März zu verlängern. Allerdings soll es je nach Infektionslage verschiedene Lockerungsmöglichkeiten gegeben. Über die genauen Schritte in Hessen wollte die Landesregierung am Donnerstagnachmittag informieren.