Handball-WM in Spanien

Gerade findet in Spanien die Frauenhandball-Weltmeisterschaft statt. Die besten Handballerinnen der Welt treten dort mit ihren Mannschaften gegeneinander an, um herauszufinden, welche Mannschaft die beste der Welt ist. Die deutschen Handballerinen haben am Montagabend, 6. Dezember, gegen die Frauen-Mannschaft aus Ungarn mit 25:24, gewonnen. Damit haben sie die erste Phase der WM erfolgreich abgeschlossen und sind bereit für die Hauptrunde. 32 Teams aus der ganzen Welt treten gegeneinander an. Dabei wurden die Mannschaften in acht Gruppen eingeteilt. In der Vorrunde spielt jede Mannschaft innerhalb einer Gruppe einmal gegeneinander. Die zwei besten Teams rücken dann in die Hauptrunde vor. Das deutsche Team gewann gegen Tschechien, die Slowakei und Ungarn und zieht somit in die Hauptrunde ein. Dort werden die deutschen Damen auf die Teams aus der Republik Kongo, den asiatischen Meister Südkorea und Dänemark treffen. Die dänische Mannschaft ist bereits dreifacher Europameister sowie dreifacher Olympiasieger. Der Verband, der die Meisterschaft austrägt, ist die königliche spanische Handballföderation. Es ist das erste Mal, dass der Verband eine Frauenhandball-Weltmeisterschaft ausrichtet. Die Frauenhandball-WM findet alle zwei Jahre statt. Bei der letzten WM in Japan konnten sich die Niederlande als Siegerteam behaupten. Spanien erreichte den zweiten Platz. fw

Fred Fuchs © MM

Diese Folge der Kindernachrichten gibt es hier zum Nachhören.