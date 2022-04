Dieburg. Wegen einer versehentlich beschädigten Gasleitung ist am Donnerstag in Dieburg vorsorglich ein Hallenbad geräumt worden. Wie ein Polizeisprecher in Darmstadt sagte, brachte die Feuerwehr 15 Menschen sicher ins Freie. Zuvor habe ein Bagger eine Gasleitung beschädigt, es habe Gasgeruch gegeben. Bei dem Unfall sei niemand zu Schaden gekommen.

