Halbzeit bei Abgabe der Grundsteuer-Daten - 19 Prozent eingereicht

Hessen. Nach zwei Monaten sind rund 19 Prozent der Erklärungen zur Grundsteuer in Hessen abgegeben worden. Wie die Oberfinanzdirektion am Donnerstag in Frankfurt berichtete, haben die Finanzämter für fast 550 000 der rund 2,8 Millionen Grundstücke die nötigen Daten erhalten. Laut Oberfinanzdirektion weist Hessen damit bundesweit den besten Wert auf. Eine Fristverlängerung halte die Finanzbehörde derzeit nicht für nötig.

Ab 2025 soll die Grundsteuer in Deutschland neu berechnet werden. Im Rahmen dieser Reform müssen bundesweit fast 36 Millionen Grundstücke mit Hilfe von Eigentümerangaben neu bewertet werden. Die Frist für die Abgabe dieser Daten endet am 31. Oktober.