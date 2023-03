Hakenkreuze an mehrere Wände und Gebäude geschmiert

Alsbach-Hähnlein/Ober-Ramstadt. Nachdem es in der Nacht zum Samstag (30.4.) ist es zu mehreren Farb-Schmierereien an verschiedenen Örtlichkeiten in Alsbach-Hähnlein und Ober-Ramstadt keommen, wie die Polizei berichtet.

Die Unbekannten hinterließen mit schwarzer Farbe mehrere Hakenkreuze an den Wänden eines Rohbaus sowie an einem Bauwagen in Hähnlein, im Vogelsbergring und suchten im Anschluss das Weite. Auch an einem Reitstall in der Straße "Am Friedhof" beschmierten die Täter eine Wand auf gleiche Weise.

Mit demselben Motiv, aber in weißer Farbe, beschmierten bislang Unbekannte den Hammergarten in Ober-Ramstadt gleich dreimal.

In diesem Zusammenhang hofft die Polizei auf Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Die Beamtinnen und Beamten des polizeilichen Staatsschutzes prüfen einen Zusammenhang der Taten und nehmen sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer 06151/969-0 entgegen.